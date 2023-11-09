Самарец поссорился с соседкой и получил ножевое ранение

В Самаре отправили в суд уголовное дело 37-летней местной жительницы, которую обвиняют в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

46-летнего пострадавшего с ножевым ранением доставили в больницу из квартиры на ул. Днепровской. По версии следствия, потерпевший работал с обвиняемой на автомойке. В тот день они вместе выпивали дома у женщины, а потом она попросила его уйти, сказав, что хочет отдохнуть от гостей. При этом женщина ударила гостя ножом. Тот оттолкнул ее и ушел домой.

Через некоторое время соседка сама вызвала "скорую" и полицию и пришла с ними к пострадавшему.