Самарец поссорился с соседкой и получил ножевое ранение

В Самаре отправили в суд уголовное дело 37-летней местной жительницы, которую обвиняют в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
46-летнего пострадавшего с ножевым ранением доставили в больницу из квартиры на ул. Днепровской. По версии следствия, потерпевший работал с обвиняемой на автомойке. В тот день они вместе выпивали дома у женщины, а потом она попросила его уйти, сказав, что хочет отдохнуть от гостей. При этом женщина ударила гостя ножом. Тот оттолкнул ее и ушел домой.
Через некоторое время соседка сама вызвала "скорую" и полицию и пришла с ними к пострадавшему.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно