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Преступления Происшествия

Напал на котенка, женщину и полицейского: "мужчине с мачете" добавили обвинений

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 ноября, Самарский областной суд рассмотрел жалобу на арест Евгения Кудряшова. Мужчина ранее "отличился" нападением на людей с мачете.

Напомним, по предварительным данным, Кудряшов напал с мачете на свою тетю и ее мужа. После этого он сел в Toyota Hilux и уехал. В погоню за ним отправились работники ГИБДД. В какой-то момент у Toyota заканчивался бензин, и водитель остановился на заправке. Сотрудники ГИБДД хотели его задержать, но мужчина беспрерывно размахивал мачете. Стрелять в него не стали, поскольку все происходило на АЗС.

После этого все доехали до второй заправки. Там фигурант вставил заправочный пистолет в бензобак, потом резко "стартанул" и вырвал пистолет. Правоохранители стреляли по колесам и прострелили заднее колесо Toyota. Погоня продолжилась через поле подсолнухов. Вскоре злоумышленник оставил машину и бросился бежать. Действо происходило уже в Ставропольском районе.

В какой-то момент опасный беглец выскочил к кафе. Возле заведения мужчина снова неадекватно себя вел, махал мачете и угрожал окружающим. Но все же полицейским удалось его задержать. По предварительным данным, благодаря действиям правоохранителей окружающие от неадекватного фигуранта не пострадали.

Как стало известно Волга Ньюс, Кудряшову добавили обвинений. Так, в отношении него возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. По версии следствия, Кудряшов нанес колото-рубленные ранения котенку. Маленькое существо спасти не удалось. Также "владельца мачете" подозревают в умышленном уничтожении чужого имущества — у соседки в Исаклинском районе он разбил телевизор. Кроме того, Кудряшова обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, нарушении неприкосновенности жилища и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Тем не менее 38-летний Кудряшов обжаловал арест. С судом 9 ноября он общался по видеоконференцсвязи с акцентом — впрочем, адвокат сообщил, что обвиняемый является гражданином РФ. Сам "владелец мачете" заявил, что никаких преступлений он не совершал, поэтому и с арестом не согласен. Впрочем, мужчину оставили под стражей до окончания расследования.

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