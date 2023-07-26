Силовики задержали опасного мужчину с мачете, который сбежал из психбольницы

Полицейские в Самарской области смогли задержать опасного преступника: по имеющимся данным, у него есть психические отклонения. По предварительной информации, произойти могло примерно следующее. Мужчина сбежал из психиатрической лечебницы и напал с мачете на своего знакомого. Последний был ранен.

После этого неадекватный мужчина с мачете сел в машину Toyota Hilux и уехал. В погоню за ним отправились работники ГИБДД. В какой-то момент у Toyota Hilux заканчивался бензин. Тогда мужчина остановился на заправке. Сотрудники ГИБДД хотели его задержать, но он снова махал мачете. Стрелять в мужчину не стали, поскольку все происходило на АЗС.

После этого все доехали до второй заправки. Там мужчина вставил заправочный пистолет в бензобак, потом резко "стартанул" и вырвал пистолет. Правоохранители стали стрелять по колесам и прострелили заднее колесо Toyota. После этого погоня началась через поле подсолнухов. Вскоре мужчина оставил машину и бросился бегом.

Действо уже происходило в Ставропольском районе. В какой-то момент опасный беглец выскочил к кафе. Возле заведения мужчина снова неадекватно себя вел, махал мачете и угрожал окружающим. Но все же полицейским удалось его задержать. По предварительным данным, окружающие от неадекватного мужчины, благодаря действиям правоохранителей, не пострадали.

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что официальную информацию по факту всей истории смогут предоставить несколько позже.