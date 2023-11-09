В попавшем в ДТП автобусе были рабочие АвтоВАЗа

Стало известно, что в автобусе НЕФАЗ, попавшим в ДТП в Тольятти, находились рабочие АвтоВАЗа. Об этом сообщили в ГИБДД Тольятти.

Напомним, 9 ноября, в 14:00, в Автозаводском районе Тольятти столкнулись автобус и грузовик.

По предварительным данным полицейских, водитель автобуса ехал по ул. Коммунальной. При перестроении в районе дома № 12 он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным грузовиком Scania. После удара автобус продолжил движение и врезался в стоявший справа КамАЗ.

За медицинской помощью обратились шесть человек. Полное количество пострадавших пока уточняется.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Всего в автобусе находилось 40 человек. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, это были рабочие АвтоВАЗа.