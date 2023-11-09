В попавшем в ДТП автобусе были рабочие АвтоВАЗа

Стало известно, что в автобусе НЕФАЗ, попавшим в ДТП в Тольятти, находились рабочие АвтоВАЗа. Об этом сообщили в ГИБДД Тольятти.
Напомним, 9 ноября, в 14:00, в Автозаводском районе Тольятти столкнулись автобус и грузовик.
По предварительным данным полицейских, водитель автобуса ехал по ул. Коммунальной. При перестроении в районе дома № 12 он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным грузовиком Scania. После удара автобус продолжил движение и врезался в стоявший справа КамАЗ.
За медицинской помощью обратились шесть человек. Полное количество пострадавших пока уточняется.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
Всего в автобусе находилось 40 человек. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, это были рабочие АвтоВАЗа.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!