Космическая медицина скоро станет доступной для каждого россиянина: Александр Тарновский на FINOPOLIS рассказал про будущее медицинского страхования

С начала работы Цифровой клиники ВСК сервисами воспользовались более 70 тыс. пациентов. Для дальнейшего развития MedTech в России необходимо совершенствовать законодательную базу, в частности, обеспечить страховым компаниям доступ к единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ). Таким мнением поделился Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК, в рамках своего выступления в ходе круглого стола Всероссийского союза страховщиков на форуме FINOPOLIS 2023.
В рамках форума FINOPOLIS 2023 состоялся круглый стол "Опережая космические технологии: страховые и финансовые сервисы 2023", организованный Всероссийским союзом страховщиков. Участники дискуссии — представители ВСС, ЦБ, крупнейших финансовых организаций — обсудили цифровизацию страхового рынка, внедрение инновационных технологий, поделились своим видением будущего отрасли, опытом трансформации бизнес-моделей и интеграции с технологичными платформами. Модераторами круглого стола выступили Николай Галушин, генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС) и актриса Юлия Пересильд.
Одной из тем круглого стола стало создание экосистем в страховании. По мнению Александра Тарновского, именно экосистемный подход, внедрение дополнительных сервисов в продукты и услуги страховщиков позволит увеличить долю добровольных видов страхования в общей структуре рынка, повысить долю в общем объеме ВВП и поднять на новый уровень культуру страхования.
В ходе дискуссии с участниками форума Александр Тарновский также рассказал о технологиях в сфере здравоохранения и об опыте работы цифровой клиники ВСК, использующей передовые цифровые решения в сфере здравоохранения. Сегодня каждый десятый клиент компании по ДМС пользуется возможностями цифровой клиники. Индекс удовлетворенности клиентов сервисом, по оценке ВСК, сегодня составляет 4,9 балла из 5 возможных. Также Цифровая клиника Страхового Дома ВСК награждена ежегодной премией инноваций и достижений в финансовой отрасли FinAward 2023 в номинации "Сервис с максимальной клиентской ценностью".
Самыми востребованным специалистами, по данным ВСК, сегодня являются терапевты и гастроэнтерологи. Также среди пациентов цифровой клиники популярны онлайн консультации психологов. Сервис позволяет, с одной стороны, экономить время пациента, а с другой — оптимизировать затраты на его лечение от 15 до 30% в зависимости от диагноза, сократить конечную стоимость полиса для клиента на 10-20%. Эффективное выздоровление пациента возможно при условии синергии телемедицинских и очных консультаций. В этом году функционал цифровой клиники был дополнительно расширен — теперь после постановки диагноза при первой очной встрече пациент может наблюдаться дистанционно, получать рецепты на лекарственные препараты, сразу в приложении заказать лекарства в аптечном агрегаторе, а врач сможет корректировать лечение в онлайн режиме при необходимости. Такая возможность появилась благодаря участию ВСК и клиник-партнеров в пилотном проекте по расширению возможностей для дистанционного наблюдения за пациентами в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).
Для дальнейшей цифровизации медицинской отрасли требуется еще много изменений, в частности регуляторных. Среди ожидаемых законодательных новаций можно отметить переход экспериментального правового режима (ЭПР) по телемедицине в базовое законодательство, а также проработку вопроса доступа страховых организаций к единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ). В целом для дальнейшего развития в стране телемедицины необходимо расширить источники информации для наполнения ЕГИСЗ — это должны быть не только государственные, но и частные клиники.
"Основная задача страховых компаний по ДМС — это качественная и оперативная организация медицинской помощи. Причем скорость — это один из ключевых критериев. Важно правильно оценить ситуацию, организовать навигацию в стационар, записать пациента на прием в клинику для недопущения критических состояний. Поэтому основной точкой развития ДМС сегодня является работа по внедрению передовых моделей искусственного интеллекта, можно сказать космических технологий, которые будут способствовать быстрому и качественному лечению пациента на всей территории страны, позволят создавать более удобные и гибкие страховые продукты для россиян. Для этого мы активно сотрудничаем с Минздравом и Минцифры над вопросом предоставления страховым компаниям дата-сетов — обработанных и структурированных массивов обезличенных данных пациентов", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.