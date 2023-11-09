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Страхование Финансы

Космическая медицина скоро станет доступной для каждого россиянина: Александр Тарновский на FINOPOLIS рассказал про будущее медицинского страхования

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала работы Цифровой клиники ВСК сервисами воспользовались более 70 тыс. пациентов. Для дальнейшего развития MedTech в России необходимо совершенствовать законодательную базу, в частности, обеспечить страховым компаниям доступ к единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ). Таким мнением поделился Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК, в рамках своего выступления в ходе круглого стола Всероссийского союза страховщиков на форуме FINOPOLIS 2023.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

В рамках форума FINOPOLIS 2023 состоялся круглый стол "Опережая космические технологии: страховые и финансовые сервисы 2023", организованный Всероссийским союзом страховщиков. Участники дискуссии — представители ВСС, ЦБ, крупнейших финансовых организаций — обсудили цифровизацию страхового рынка, внедрение инновационных технологий, поделились своим видением будущего отрасли, опытом трансформации бизнес-моделей и интеграции с технологичными платформами. Модераторами круглого стола выступили Николай Галушин, генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС) и актриса Юлия Пересильд.

Одной из тем круглого стола стало создание экосистем в страховании. По мнению Александра Тарновского, именно экосистемный подход, внедрение дополнительных сервисов в продукты и услуги страховщиков позволит увеличить долю добровольных видов страхования в общей структуре рынка, повысить долю в общем объеме ВВП и поднять на новый уровень культуру страхования.

В ходе дискуссии с участниками форума Александр Тарновский также рассказал о технологиях в сфере здравоохранения и об опыте работы цифровой клиники ВСК, использующей передовые цифровые решения в сфере здравоохранения. Сегодня каждый десятый клиент компании по ДМС пользуется возможностями цифровой клиники. Индекс удовлетворенности клиентов сервисом, по оценке ВСК, сегодня составляет 4,9 балла из 5 возможных. Также Цифровая клиника Страхового Дома ВСК награждена ежегодной премией инноваций и достижений в финансовой отрасли FinAward 2023 в номинации "Сервис с максимальной клиентской ценностью".

Самыми востребованным специалистами, по данным ВСК, сегодня являются терапевты и гастроэнтерологи. Также среди пациентов цифровой клиники популярны онлайн консультации психологов. Сервис позволяет, с одной стороны, экономить время пациента, а с другой — оптимизировать затраты на его лечение от 15 до 30% в зависимости от диагноза, сократить конечную стоимость полиса для клиента на 10-20%. Эффективное выздоровление пациента возможно при условии синергии телемедицинских и очных консультаций. В этом году функционал цифровой клиники был дополнительно расширен — теперь после постановки диагноза при первой очной встрече пациент может наблюдаться дистанционно, получать рецепты на лекарственные препараты, сразу в приложении заказать лекарства в аптечном агрегаторе, а врач сможет корректировать лечение в онлайн режиме при необходимости. Такая возможность появилась благодаря участию ВСК и клиник-партнеров в пилотном проекте по расширению возможностей для дистанционного наблюдения за пациентами в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

Для дальнейшей цифровизации медицинской отрасли требуется еще много изменений, в частности регуляторных. Среди ожидаемых законодательных новаций можно отметить переход экспериментального правового режима (ЭПР) по телемедицине в базовое законодательство, а также проработку вопроса доступа страховых организаций к единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ). В целом для дальнейшего развития в стране телемедицины необходимо расширить источники информации для наполнения ЕГИСЗ — это должны быть не только государственные, но и частные клиники.

"Основная задача страховых компаний по ДМС — это качественная и оперативная организация медицинской помощи. Причем скорость — это один из ключевых критериев. Важно правильно оценить ситуацию, организовать навигацию в стационар, записать пациента на прием в клинику для недопущения критических состояний. Поэтому основной точкой развития ДМС сегодня является работа по внедрению передовых моделей искусственного интеллекта, можно сказать космических технологий, которые будут способствовать быстрому и качественному лечению пациента на всей территории страны, позволят создавать более удобные и гибкие страховые продукты для россиян. Для этого мы активно сотрудничаем с Минздравом и Минцифры над вопросом предоставления страховым компаниям дата-сетов — обработанных и структурированных массивов обезличенных данных пациентов", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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