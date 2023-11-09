Дело о трагическом пожаре на ул. Некрасовской отправили в суд

В Самаре завершилось расследование уголовного дела о пожаре на ул. Некрасовской, унесшем жизни женщины и ребенка. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

37-летнему жильцу того же дома предъявили обвинения по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум людям"), ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ст. 168 УК РФ ("Уничтожение чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем").

Напомним, трагедия произошла 11 января 2023 г. на ул. Некрасовской. Пожар начался около 10:10 в доме № 25а. Огонь распространился на 800 кв. м. В тушении участвовали более 200 пожарных, а на ликвидацию возгорания потребовалось около суток.

В результате в машине "скорой помощи" от отравления угарным газом умерла пятилетняя девочка, которую вынесли из квартиры на втором этаже дома. Позже в доме обнаружили тело 58-летней женщины. Кроме того, тяжкий вред здоровью получила 29-летняя женщина.

По версии следствия, обвиняемый в своей квартире решил прогреть батарею с помощью самодельного факела. В результате пламя перекинулось на пол и начался пожар.

Уголовное дело направили в суд.