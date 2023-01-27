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Происшествия

Виновник пожара на Некрасовской уже не в первый раз разводил в своей квартире огонь

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Жильцы дома на ул. Некрасовской, 25А в Самаре, где 11 января произошел пожар, рассказали "КП-Самаре", что виновник трагедии развел огонь в своей квартире уже не в первый раз.

"Когда начался пожар, я была на работе, а дома оставались два внука — 6 и 16 лет (у старшего была дистанционка в школе из-за морозов) и сын со снохой. Мы жили на втором этаже. Сын, когда все началось, рванул вниз, в ту квартиру, откуда пошел огонь, но не смог попасть внутрь", — рассказывает соседка поджигателя.

Со слов ее сына, жилец той квартиры только кричал: "За мной пришли! За мной пришли!" и не открывал дверь.

"Если бы удалось сразу попасть внутрь квартиры, возможно, удалось бы избежать трагедии таких масштабов", — уверена женщина.

Как выяснилось, пожар в злополучной квартире занимался уже неоднократно, но до 11 января жителей дома по Некрасовской спасали счастливые случайности.

"Он же нас пять раз уже поджигал! Было как-то в половине двенадцатого ночи, соседка Надежда с третьего этажа приехала на такси и увидела, что у него горит, спасла тогда. Потом днем как-то мимо этой квартиры проходил сосед (это у него в пожаре погибла внучка), почуял запах, а там кастрюля на огне стоит, дымится уже, а он спит, пьяный пришел, ничего не чувствует", — вспоминает собеседница издания.

Был случай, когда мужчина спал пьяный, у него задымилось в квартире от брошенной сигареты. Заметила девушка, жившая в этом подъезде, задымление ликвидировали.

"Мы неоднократно обращались к участковому. И звонили, и писали. Но он лишь разводил руками- мол, что с ним сделаешь. Так что делали, что могли, своими силами. Я на собраниях просила жильцов постоянно обращать внимание на запахи из этой квартиры и, если что, принимать меры. Пять раз удалось спастись, на шестой — не убереглись", — рассказывает женщина.

Напомним, что пожар в доме по ул. Некрасовской, 25А начался утром 11 января. Огонь быстро охватил все этажи здания с деревянной лестницей и перекрытиями. Погибли пятилетняя девочка и 58-летняя женщина.

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