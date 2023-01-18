Устроивший пожар на ул. Некрасовской пытался отогреть замерзшие батареи

Мужчина, ставший виновником пожара на ул. Некрасовской в Самаре, пытался отогреть замерзшие батареи. Об этом "КП-Самара" рассказал адвокат 976 адвокатского кабинета ПАСО Кирилл Щербаков.

11 января 36-летний мужчина, работающий дворником, вернулся домой после смены очень уставшим. Игорь хотел перекусить, принять душ и лечь спать после тяжелого рабочего дня. Однако в его квартире не было холодной воды, а батареи замерзли.

"У моего подзащитного нет семьи и детей, он проживал один в этой квартире. По его словам, когда он вернулся домой, то обнаружил замерзшие трубы и не придумал ничего лучше, как отогреть батареи подручными средствами", — рассказал Кирилл Щербаков.

Единственным горючим средством у него был ацетон. Дворник взял тряпку, облил ее жидкостью и поджег. Горящим самодельным факелом он начал проводить под трубами, но в какой-то момент что-то пошло не так.

"Тряпка разгорелась слишком сильно и обожгла мужчине руки. От неожиданности он уронил свое отопительное приспособление, и горящий ацетон перекинулся на занавески", — адвокат пересказал показания своего клиента.

Дом, в котором жил мужчина, относится к старому фонду. Несмотря на то, что фасады в доме бетонные, внутри здания перекрытия сделаны из дерева. Огонь быстро разошелся по стенам и охватил деревянный потолок. Игорь кинулся к раковине, чтобы набрать воды и начать тушить шторы, но вдруг осознал, что воды у него нет. Став заложником ситуации, мужчина выбежал на лестничную клетку и начал стучаться во все двери, чтобы спасти своих соседей.

"Мой подзащитный не взял из квартиры вещи и документы, но при этом первым делом побежал предупредить о пожаре других людей. Огонь распространялся очень быстро, и через некоторое время обвалилось перекрытие между вторым и третьим этажами. Находиться в доме было опасно и Игорь вместе с соседями покинул горящее здание", — добавил Кирилл Щербаков.

Журналистам соседи начали рассказывать характеристику поджигателя. По их словам, дворник часто злоупотреблял алкоголем, его никогда не видели трезвым. Однако адвокат мужчины опроверг эти слухи.

"Да, мой подзащитный употребляет алкоголь, но в разумных пределах. Он выглядит опрятно и адекватно. Кроме того, в тот день мужчина вообще не употреблял спиртные напитки", — говорит самарский адвокат.

Во время тушения крупного пожара на улице Некрасовской, пожарные вынесли из горящего здания четырехлетнюю девочку без сознания. Малышку передали врачам скорой помощи, но по дороге в больницу она скончалась. А вскоре при разборе завалов была найдена еще одна погибшая.

Подозреваемого задержали, а 16 января суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат Кирилл Щербаков считает данную меру слишком строгой для его подзащитного.

"Во-первых, еще нет результатом пожаро-технической экспертизы, то есть, не установлена официальная причина пожара. Во-вторых, не готова медицинская экспертиза, которая даст понять, в результате чего погиб ребенок и женщина. На суде следователи представили лишь характеристику на подозреваемого, и его чистосердечное признание", — говорит адвокат.

Ранее Игорь привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, но условная судимость давно уже погашена. По словам адвоката, высшая мера пресечения применяется опасным преступникам и рецидивистам, а его клиент таким не является.

Жителя Самары обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Игорь полностью признал свою вину и очень раскаивается в случившемся. Однако, сетует адвокат, суд не принял во внимание многие факторы, которые могли бы смягчить меру пресечения дворнику. В настоящее время следствие продолжается.