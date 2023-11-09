120 тыс. детей отдохнули в 2023 г. в летних лагерях Самарской области

В регионе подвели итоги летней оздоровительной кампании. Заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей провел врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Этим летом в Самарской области функционировало свыше 700 организаций отдыха и оздоровления детей. В их числе 46 загородных и санаторных организаций, 655 лагерей дневного пребывания и четыре лагеря палаточного типа.

В 2023 г. по поручению губернатора Дмитрия Азарова был увеличен охват детей, которые смогли отдохнуть и оздоровиться — в общей сложности в детских лагерях побывали порядка 120 тыс. ребят. Также при поддержке главы региона в области проводится работа по улучшению материально-технической базы летних лагерей.

"Впервые мы получили федеральное финансирование на создание быстровозводимых конструкций. Задача была выполнена в кратчайшие сроки и на достойном уровне. Одним из инициаторов программы был Совет Федерации. И наша работа получила высокую оценку Валентины Ивановны Матвиенко, которая приезжала на открытие смены в самарский патриотический лагерь "Авангард". Особенно важно, что при возведении корпуса было задействовано 90% материала, который производится на территории нашего региона. Сегодня качество проведенных работ подтверждают и воспитатели, и дети, уже побывавшие в лагере. В дальнейшем мы планируем продолжить возведение подобных объектов, в том числе, за счет средств областного бюджета", — отметил Александр Фетисов.

Пилотный проект по возведению нового корпуса был реализован за два с половиной месяца в центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара". Ему в этом году исполнилось 55 лет. После проведенных работ вместительность учреждения выросла до 226 детей в смену. Строительство нового корпуса регион завершил в числе первых.

За успешную реализацию проекта по возведению некапитальных организаций отдыха и оздоровления детей Александр Фетисов, а также представители министерства социально-демографической и семейной политики региона и подрядной организации были отмечены благодарственными письмами Министерства просвещения РФ.

Особое внимание в летнюю кампанию было уделено оздоровлению в загородных лагерях отдельных категорий детей.

"Отдохнуть смогли более 600 детей военнослужащих, принимающих участие в СВО. Они получили путевки в первоочередном порядке и на бесплатной основе. 285 путевок предоставлено также бесплатно для детей, состоящих на различных видах профилактического учета. Кроме того, в летней оздоровительной кампании приняли участие 1500 детей, проживающих в учреждениях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Более 400 путевок выделено для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Всего в этом году в летних лагерях было организовано 38 инклюзивных смен", — рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

Большое внимание было направлено и на трудоустройство подростков, в том числе в летний период. В этом году было трудоустроено более 11 тыс. ребят. Среди них и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Им помогли подобрать подходящую по возрасту и навыкам работу.

Работа по созданию и обновлению инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей в Самарской области продолжается. Так, в Безенчукском районе на территории детского оздоровительного лагеря "Солнечный берег" возводятся три новых корпуса, рассчитанных на размещение 156 детей.

В Тольятти до конца года планируют завершить ремонт в детском оздоровительном лагере "Звездочка" и на базе отдыха "Спартак".

Все больше лагерей в регионе становятся доступны для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в Самаре лагерь "Волжанка" оборудован пандусами, пассажирским лифтом, специальными поручнями. На территории есть универсальная спортплощадка для сдачи норм ГТО, интерактивный комплекс, в том числе, для занятий детей-инвалидов колясочников. Многофункциональная игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья, включая слабовидящих.

В "Волжском Артеке" предусмотрен отдельный спальный корпус для проживания детей-инвалидов. В этом году столовая оборудована стационарным пандусом. Открытый бассейн оснащен специальным подъемником для детей-инвалидов.

По инициативе Александра Фетисова будет рассмотрена возможность распространения опыта Самары по созданию безбарьерной среды в детских оздоровительных лагерях по всему региону.