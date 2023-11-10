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Банк "Открытие" запускает акцию к Черной пятнице

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В банке "Открытие" в рамках программы "Приведи друга" стартовала акция "Кешбэк в Черную пятницу". Для участия в акции клиенту банка необходимо пригласить друга оформить кредитную карту "120 дней" до 4 декабря. Друг сможет получить 20% кешбэк за одежду и обувь, электронику и бытовую технику, ювелирные изделия и аксессуары, уход за собой. Клиенты банка, пригласившие друга оформить карту, получат вознаграждение 3 000 рублей.

Принять участие в акции могут все клиенты, оформившие кредитную карту "120 дней" до 4 декабря включительно. Повышенный кешбэк 20% за покупки в категориях "Одежда и обувь", "Электроника и бытовая техника", "Ювелирные изделия и аксессуары", "Уход за собой" будет начислен первым 5 000 держателям карт, совершившим по ним покупки на любую сумму до 19 декабря включительно.

Как только друг потратит по оформленной кредитной карте 3 000 рублей, пригласивший его клиент банка получит 3 000 рублей, а друг дополнительные 3 000 бонусов.

Начисленные другу бонусные рубли не сгорают, ими можно компенсировать покупки, совершенные по карте.

Чтобы пригласить друзей, необходимо лишь получить ссылку в разделе "Приведи друга" в мобильном приложении или интернет-банке и отправить ее друзьям в соцсетях, мессенджерах или по электронной почте.

Узнать подробнее об условиях акции и программе "Приведи друга" можно на сайте банка.

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