16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер открыл исторический и современный офисы на выставке "Россия" Уникальный павильон Сбера открылся на выставке "Россия" на ВДНХ В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков

Банки Финансы

Новикомбанк принял участие в Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS- 2023

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Представители Новикомбанка приняли участие в основных дискуссиях трехдневной деловой программы Форума FINOPOLIS-2023. Ключевыми темами обсуждений стали искусственный интеллект, цифровой рубль и кибербезопасность в финансовой сфере.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Форум открылся пленарной дискуссией с участием Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной "Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?". Спикеры рассмотрели модели развития ИИ в России и международные тренды, трансформацию финансовых стратегий и их преимущества для граждан и бизнеса. Участники дискуссии согласились, что значимых успехов уже удалось достичь в использовании искусственного интеллекта в системе здравоохранения, образования и сфере обеспечения безопасности граждан.

На второй пленарной дискуссии — "Цифровые платформы и сервисы: что дальше?!" — модератором которого стала первый заместитель Председателя Банка РФ Ольга Скоробогатова, были подведены итоги использования цифровых инфраструктур в банковском секторе за прошедший год и обозначены перспективы их дальнейшего применения.

Теме цифрового рубля была посвящена одна из пленарных сессий второго дня. Ее участники осветили результаты пилотной работы платформы цифрового рубля и практический опыт ее внедрения. Тестирование цифрового рубля идет по плану, в 2024 году ЦБ РФ будет расширять пилот, а в 2025 году перейдет к более массовому внедрению. Об этом сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Также прошла дискуссия о том, как развитие финансовых технологий формирует запрос общества на передовые способы платежей и новые модели для трансграничных расчетов. На круглых столах представители крупнейших банков, финансовых и IT-компаний уделили внимание вопросам, связанным с новыми возможностями рынка биометрии, улучшением функционала банковских мобильных приложений и роли облачных технологий в финтехе.

Участники экспертного сообщества подняли также темы, которые уже сейчас меняют финансовый технологический ландшафт — кибербезопасность, токенизация и цифровой аудит. Спикеры обсудили такие важные вопросы инновационного плана, как обеспечение удаленной аутентификации при получении дистанционных финансовых услуг, а также преимущества и риски токенизации безналичных денег и будущее аудита.

"За относительно небольшой срок FINOPOLIS приобрел статус крупнейшей в стране площадки для обсуждения возможностей применения цифровых технологий в финансовом секторе. Банк России проводит этот Форум в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Это говорит том, что государство принимает активное участие в развитии цифровизации на финансовом рынке, обеспечивает скоординированные мероприятия на уровне его участников. Деловая программа Форума позволяет его участникам узнать мнение регулятора, обменяться передовым опытом для дальнейшей разработки высокотехнологичных решений, с помощью которых финансовые услуги можно будет получить еще быстрее, проще и безопаснее", — подчеркнул старший вице-президент Новикомбанка Михаил Марин.

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2023 проходит с 8 по 10 ноября в Международном выставочном центре "Крокус Экспо". На выставке представлены стенды ведущих игроков финансового рынка, в том числе из регионов России, и презентованы последние финтех-разработки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3