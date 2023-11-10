Новикомбанк принял участие в Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS- 2023

Представители Новикомбанка приняли участие в основных дискуссиях трехдневной деловой программы Форума FINOPOLIS-2023. Ключевыми темами обсуждений стали искусственный интеллект, цифровой рубль и кибербезопасность в финансовой сфере.

Форум открылся пленарной дискуссией с участием Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной "Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?". Спикеры рассмотрели модели развития ИИ в России и международные тренды, трансформацию финансовых стратегий и их преимущества для граждан и бизнеса. Участники дискуссии согласились, что значимых успехов уже удалось достичь в использовании искусственного интеллекта в системе здравоохранения, образования и сфере обеспечения безопасности граждан.

На второй пленарной дискуссии — "Цифровые платформы и сервисы: что дальше?!" — модератором которого стала первый заместитель Председателя Банка РФ Ольга Скоробогатова, были подведены итоги использования цифровых инфраструктур в банковском секторе за прошедший год и обозначены перспективы их дальнейшего применения.

Теме цифрового рубля была посвящена одна из пленарных сессий второго дня. Ее участники осветили результаты пилотной работы платформы цифрового рубля и практический опыт ее внедрения. Тестирование цифрового рубля идет по плану, в 2024 году ЦБ РФ будет расширять пилот, а в 2025 году перейдет к более массовому внедрению. Об этом сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Также прошла дискуссия о том, как развитие финансовых технологий формирует запрос общества на передовые способы платежей и новые модели для трансграничных расчетов. На круглых столах представители крупнейших банков, финансовых и IT-компаний уделили внимание вопросам, связанным с новыми возможностями рынка биометрии, улучшением функционала банковских мобильных приложений и роли облачных технологий в финтехе.

Участники экспертного сообщества подняли также темы, которые уже сейчас меняют финансовый технологический ландшафт — кибербезопасность, токенизация и цифровой аудит. Спикеры обсудили такие важные вопросы инновационного плана, как обеспечение удаленной аутентификации при получении дистанционных финансовых услуг, а также преимущества и риски токенизации безналичных денег и будущее аудита.

"За относительно небольшой срок FINOPOLIS приобрел статус крупнейшей в стране площадки для обсуждения возможностей применения цифровых технологий в финансовом секторе. Банк России проводит этот Форум в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Это говорит том, что государство принимает активное участие в развитии цифровизации на финансовом рынке, обеспечивает скоординированные мероприятия на уровне его участников. Деловая программа Форума позволяет его участникам узнать мнение регулятора, обменяться передовым опытом для дальнейшей разработки высокотехнологичных решений, с помощью которых финансовые услуги можно будет получить еще быстрее, проще и безопаснее", — подчеркнул старший вице-президент Новикомбанка Михаил Марин.

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2023 проходит с 8 по 10 ноября в Международном выставочном центре "Крокус Экспо". На выставке представлены стенды ведущих игроков финансового рынка, в том числе из регионов России, и презентованы последние финтех-разработки.