Виртуозом по настольному теннису можно стать и в пожилом возрасте: В Самарской области набирают популярность группы активного долголетия

С начала года в Самарской области около 6700 жителей старшего возраста получили социальные услуги в группах активного долголетия, работающих в комплексных центрах социального обслуживания населения в каждом городе и районе. Из них более тысячи — в Самаре.

У пожилых людей есть возможность научиться играть в настольный теннис в спортивном клубе "Виртуозы". Клуб открыт по адресу: г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д. 57. Занятия клуба проходят бесплатно, еженедельно.

Игры в настольный теннис — отличная альтернатива спортзалу и фитнесу. Гениальность игры в настольный теннис — в том, что уровень нагрузки выбирает сам игрок, исходя из ресурсов здоровья, физической подготовки, настроения. Пожилой человек будет двигаться медленнее, молодой и азартный — быстрее. Играя в настольный теннис невозможно "перегрузить" сердечно-сосудистую систему, потому что человек сам сбавит темп, как только устанет. Кроме того, во время игры идет равномерная нагрузка на организм. Важным преимуществом этого вида физической активности является его доступность.

В самарском КЦСОН руководителем клуба по теннису является волонтер серебряного возраста (77 лет) Юрий Соколов.

"Посещаю наш центр около 10 лет. Очень доволен, что существует такой центр поблизости, где оказывают помощь таким как я — инвалидам и пенсионерам. Я люблю настольный теннис и занимаюсь им вместе со своими друзьями, с которыми познакомился здесь. Все участники клуба "Виртуозы" постоянно улучшают свои показатели в игре. Игра в теннис способствует нашему движению, а движение — это жизнь", — говорит Юрий Михайлович.

Несмотря на возраст Юрий Михайлович помогает куратору клуба — специалисту по социальной работе КЦСОН в организации и проведении занятий, сам активно занимается спортом, с удовольствием ведет занятия по настольному теннису и прививает любовь к нему у других.

Реализация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, создание условий для того, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями, поддержка активного долголетия — ключевые задачи национального проекта "Демография", инициированный президентом России Владимиром Путиным.

Пенсинерка Нурия Чибарчикова — участник спортивного клуба по настольному теннису. Нурие Шамильевне 64 года, сейчас она на заслуженном отдыхе, ранее работала бухгалтером, в КЦСОН ходит около 4 лет. Выход на пенсию не повлиял на позицию женщины, она продолжает поддерживать свою форму и здоровье, и помогают ей в этом занятия по настольному теннису, а также она занимается скандинавской ходьбой, увлекается алмазной вышивкой и активно путешествует, в том числе в рамках проекта "Социальный туризм" для пожилых.

"Хоть я и на пенсии, но все равно стараюсь быть в движении, слежу за общественными процессами и событиями. Благодаря центру я приобрела новых знакомых и близких по духу людей, открыла для себя настольный теннис, раньше в него не играла. Заметила, как после занятий в дружеской атмосфере улучшается мое состояние, чувствую себя более энергичной", — рассуждает Нурия Чибарчикова.

Напомним, что 4 ноября на ВДНХ в Москве стартовала международная выставка-форум "Россия", в рамках которой организована экспозиция "Активное долголетие". 30 ноября посетители выставки смогут узнать о достижениях и лучших практиках социальной политики самарского региона.