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Новикомбанк выпустил вторую часть видеокурса по финансовой грамотности

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк продолжает обучать финансовой грамотности работников промышленных предприятий. Опорный банк Госкорпорации Ростех совместно с Академией Ростеха дополнил курс по финансовой грамотности новыми видеоуроками, в которых эксперты банка представили наиболее актуальную информацию об управлении личными сбережениями. Планируется, что в течение года курсы пройдут более 10 000 человек.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Во вторую часть курса вошли 5 видеолекций, в которых эксперты Новикомбанка в доступном формате рассказали о цифровом рубле, об особенностях банкротства физических лиц, о том, как получить налоговый вычет и воспользоваться ипотекой с мерами господдержки. Всего на данный момент выпущено 15 уроков по финансовой грамотности.

Новые лекции доступны на платформе "Академии Ростеха". Подключиться к онлайн-курсу из любой точки страны и с любого устройства могут как сотрудники Госкорпорации Ростех, так и все желающие развить свои навыки по управлению личными финансами.

Видеокурс был разработан Новикомбанком совместно с Академией Ростеха в 2022 году. Это часть социально ориентированной политики банка по развитию финансовой грамотности работников Госкорпорации, которая включает в себя проведение лекций на промышленных предприятиях и в университетах в различных городах России. За время проведения лекций специалисты банка научили управлять своим бюджетом более 40 000 работников на крупных производственных площадках, а также более 1000 студентов региональных университетов.

"Популярность проекта "Финансовая грамотность" от Новикомбанка продолжает расти: мы активно расширяем географию очных уроков. Люди тянутся к знаниям, хотят узнать всё больше нового о мире финансов. Именно для удобства слушателей и был создан видеокурс, который также пользуется очень высокой популярностью. При активной поддержке академии Ростеха мы выпустили вторую часть лекций, в которых затронули новые, интересные, а главное, актуальные для граждан темы о финансах", — отметил автор проекта "Финансовая грамотность" Новикомбанка Александр Дошлыгин.

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