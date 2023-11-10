Сотрудник ДПС спас двоих мужчин из пожара в Самарской области

В Похвистневском районе Самарской области инспектор ДПС Алексей Филиппов спас двоих человек во время пожара. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Вечером 10 октября полицейский ехал на ночное дежурство, но по дороге заметил разгорающийся пожар в доме на ул. Бережкова в Похвистнево. Горели крыльцо, крыша и стена. В одном из окон было видно мужчину, сидевшего за столом с опущенной головой. Автоинспектор сильно стучал по стеклам и кричал, чтобы привлечь его внимание. Мужчина очнулся и смог выйти и здания. Он сказал, в одной из комнат остался спящий товарищ. Полицейский зашел в горящий дом, нашел жильца и вывел его на улицу.

Когда жители дома были в безопасности, сотрудник ДПС начал вместе с местными жителями тушить здание. Через некоторое время прибыли бригада "скорой" и пожарный расчет, а капитан полиции отправился на службу.