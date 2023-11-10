Госавтоинспекция проведет рейды в выходные в Самарской области

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции в выходные проведут масштабные рейды.

Автоинспекторы особое внимание уделят пресечению правонарушений, являющихся причинами ДТП. На особом контроле выявление нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит штраф 30 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. А если нетрезвого водителя задержат повторно, уме будет грозить уже уголовное наказание.