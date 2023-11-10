Госавтоинспекция проведет рейды в выходные в Самарской области

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции в выходные проведут масштабные рейды.
Автоинспекторы особое внимание уделят пресечению правонарушений, являющихся причинами ДТП. На особом контроле выявление нетрезвых водителей.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит штраф 30 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. А если нетрезвого водителя задержат повторно, уме будет грозить уже уголовное наказание.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...