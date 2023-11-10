В Тольятти погиб попавший под Mercedes мужчина

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В пятницу, 10 ноября, в 7:30, в Тольятти произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщили в ГИБДД Тольятти.

Фото: ОГИБДД Тольятти