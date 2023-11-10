В Тольятти погиб попавший под Mercedes мужчина

В пятницу, 10 ноября, в 7:30, в Тольятти произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщили в ГИБДД Тольятти.
Водитель Mercedes-Benz ехал по Поволжскому шоссе и возле дома № 5а сбил 57-летнего мужчину, переходившего дорогу.
В результате пешеход скончался.
На месте ДТП работают полицейские.
Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев ДТП. Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах случившегося, просят сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8482) 93-42-42 или 93-60-51, 102.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!