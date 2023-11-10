В Самаре в двух микрорайонах ночью отключат холодную воду

В пятницы на субботу, 10-11 ноября, с 23:00 до 6:00 ожидается отключение холодного водоснабжения в мкр "Крутые Ключи" и "Шведская Слобода".

Там будут проводиться аварийные работы на водопроводных сетях.

Горожан просят запастись водой.