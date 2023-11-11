Из Волги в Самаре извлечено тело мужчины, утонувшего после затопления лодки

В субботу, 11 ноября, водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили водолазные поиски на р. Волга в пос. Петрушина Деревня Красноглинского района.
Вечером 10 ноября около дебаркадера утонул 50-летний мужчина. Он пытался доплыть до берега спасаясь с тонущей весельной лодки.
Спасателями поисково-спасательного подразделения "Красная Глинка" была обследована береговая линия в районе места происшествия. Утром 11 ноября водолазы приступили к обследованию акватории около дебаркадера. Наличие ям и свалов осложняли работу водолаза. Поиски длились около часа.
В итоге утонувшего обнаружили на глубине 10 метров и удалении от берега 40 метров. До дебаркадера он не доплыл всего 10 метров.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правила безопасного плавания. С наступлением осеннего периода эксплуатация маломерных судов становится более сложной и требует от судоводителя повышенного внимания при управлении судном. Низкие температуры воздуха, порывистый ветер, туман и высокая волна значительно осложняют процесс управления маломерным судном. Причина аварийных ситуаций с маломерными судами неизменна: ухудшение погодных условий, высокая волна и отказ двигателя. Соблюдая правила безопасного плавания. Вы сможете избежать многих неприятностей!
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!