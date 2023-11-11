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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Из Волги в Самаре извлечено тело мужчины, утонувшего после затопления лодки

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 11 ноября, водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили водолазные поиски на р. Волга в пос. Петрушина Деревня Красноглинского района.

Фото: ПСС по Самарской области

Вечером 10 ноября около дебаркадера утонул 50-летний мужчина. Он пытался доплыть до берега спасаясь с тонущей весельной лодки.

Спасателями поисково-спасательного подразделения "Красная Глинка" была обследована береговая линия в районе места происшествия. Утром 11 ноября водолазы приступили к обследованию акватории около дебаркадера. Наличие ям и свалов осложняли работу водолаза. Поиски длились около часа.

В итоге утонувшего обнаружили на глубине 10 метров и удалении от берега 40 метров. До дебаркадера он не доплыл всего 10 метров.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правила безопасного плавания. С наступлением осеннего периода эксплуатация маломерных судов становится более сложной и требует от судоводителя повышенного внимания при управлении судном. Низкие температуры воздуха, порывистый ветер, туман и высокая волна значительно осложняют процесс управления маломерным судном. Причина аварийных ситуаций с маломерными судами неизменна: ухудшение погодных условий, высокая волна и отказ двигателя. Соблюдая правила безопасного плавания. Вы сможете избежать многих неприятностей!

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