Жительница Самары решила не идти до перехода и попала под машину

В субботу, 11 ноября, в Самаре под колесами машины пострадала 71-летняя женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:24 72-летний водитель Volkswagen Transporter на пересечении улиц Аминева и Ново-Садовой сбил женщину. Она переходила проезжую часть ул. Аминева в не предназначенном для этого месте. При этом рядом есть регулируемый переход, но пострадавшая им не воспользовалась.

Женщину госпитализировали с травмами.