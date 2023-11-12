Два человека попали в больницу после ДТП с "шестеркой" на ул. Победы в Самаре

В субботу, 11 ноября, в Самаре два человека пострадали в ДТП с "шестеркой". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 3:00 25-летний водитель ВАЗ-2106 двигался по ул. Победы. В районе дома № 73 он наехал на бордюр, после чего машину отбросило на металлическое ограждение слева. Затем "шестерка" столкнулась со встречным Ford Tourneo и опрокинулась.
В результате с травмами госпитализировали водителя ВАЗ-2106 и его 25-летнего пассажира.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!