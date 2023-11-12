Два человека попали в больницу после ДТП с "шестеркой" на ул. Победы в Самаре

В субботу, 11 ноября, в Самаре два человека пострадали в ДТП с "шестеркой". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 3:00 25-летний водитель ВАЗ-2106 двигался по ул. Победы. В районе дома № 73 он наехал на бордюр, после чего машину отбросило на металлическое ограждение слева. Затем "шестерка" столкнулась со встречным Ford Tourneo и опрокинулась.

В результате с травмами госпитализировали водителя ВАЗ-2106 и его 25-летнего пассажира.