В "Жигулевской долине" показали российские беспилотники и рассказали об открытии завода по выпуску дронов

В Самарской области состоялся финал практической конференции "Разумные от народа". Конечной точкой маршрута этого мероприятия, включающего Пермь, Жуковский, Ульяновск, Ижевск и Саратов, стал тольяттинский технопарк "Жигулевская долина".

10 ноября в Тольятти собрались специалисты отрасли беспилотного транспорта, ученые, представители и руководители профильных ведомств, студенты и журналисты.

Открытая площадка перед главным корпусом "Жигулевской долины" была отведена под демонстрационные полеты беспилотников, которые слегка подпортила погода.

Но композиция и летная площадка в выставочном зале, отведенная под полеты и соревнования fpv-дронов, восполнили все недостающее. Мастер-класс и тренировочные полеты для школьников и лицеистов провели спортсмены команды "Дрон рейсинг".

Организатором конференции стала компания "Транспорт будущего", реализующая проект развития отрасли БАС (беспилотных авиационных систем). На данный момент специалисты компании смогли представить несколько моделей дронов с различной грузоподъемностью и возможностью применения в различных отраслях, начиная от доставки легких грузов, продолжая сельским хозяйством и аэротакси.

Выставочные зоны с летательными аппаратами и компонентами "Транспорта будущего", а также мобильные комплексы для сельхозработ от партнеров компании — "Агримакс. Аэро" и "ДельтаТех" добавили весомости конференции "Разумные от народа".

Пять тольяттинских школьников получили награды за аналитические исследования на тему "Дроны в жизни человека". В рамках тольяттинского этапа конференции была реализована доставка медикаментов на конвертоплане через Волгу из "Жигулевской долины" в с. Климовка. Полет занял менее 20 минут, а дорога на автомобиле отнимет, даже при хорошей погоде, не менее четырех часов.

До начала конференции прошла рабочая встреча, в которой приняла участие зампредседателя правительства Самарской области Наталья Катина.

С приветственным словом перед собравшимися выступил Александр Сергиенко, руководитель технопарка "Жигулевская долина". По словам Сергиенко, технопарк со всеми своими возможностями включился в программу развития отрасли БАС, а конференция является одним из первых шагов, которые позволяют бизнесу познакомиться с новыми тенденциями в инжиниринге и производстве беспилотников.

Также со сцены выступили: заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Алексей Ильметов, Сергей Андреев, генеральный директор ОЭЗ, где в 2023 г. планируют запустить промышленное производство российских беспилотников.

Дополнили список спикеров: Семен Голобородко, исполнительный директор АНО "НПЦ БАС Самара", и Павел Корольков, главный конструктор компании "Транспорт будущего".

Журналистам удалось побеседовать с Павлом Корольковым, который отметил, что отрасль БАС уже сейчас получает весомую поддержку от государства, которая заключается в создании сети федеральных научно-производственных центров. "На данный момент уже принято решение о создании двух таких центров, один из которых создадут в Москве, а второй — в Тольятти", — уточнил Корольков. По словам конструктора, центры аккумулируют возможности для разработки, расчетов и тестирования всех компонентов БАС.

В рамках нацпроектов в сфере БАС выделят деньги на мероприятия в сфере инжиниринга и импортозамещения.

Локализация моделей беспилотников компании "Транспорт будущего" составляет порядка 80%. "Сейчас тяжело локализовать аккумуляторные ячейки, количество которых на российском рынке для промышленного производства крайне мало. Подшипники и магниты, микросхемы. Все это есть в нашей стране, но для гражданского сектора этого не хватает. Вопрос решается по мере развития сопутствующих отраслей российской экономики", — так обозначил основные проблемы Павел.

На вопрос о старте производства в ОЭЗ Павел Корольков ответил следующее: "Открытие завода в ОЭЗ Тольятти состоится в ближайшие два месяца. Стартовый месячный объем выпуска составит 40-50 единиц дронов взлетной массой порядка 100 килограмм".

Кроме старта производства "Транспорт будущего" работает и над созданием сервисной компании, которая обеспечит ремонт и обслуживание дронов, а также предоставит комплекс услуг по использованию беспилотников в сфере логистики, мониторинга и сельского хозяйства.

Создание научно-производственных центров прокомментировал и Семен Голобородько. "Сейчас создано юридическое лицо, это "НПЦ БАС Самара", ведется подбор оборудования. Сам центр будет расположен в ОЭЗ, часть подразделений в технопарке "Жигулевская долина". Полноценный запуск центра намечен на конец 2024 года. Но уже к середине грядущего года НПЦ будет способен решать основные задачи.

Компании сферы БАС могут становиться резидентами нашего центра, что позволит им пользоваться оборудованием. Также специалисты центра помогут инженерам в реализации их проектов. Это будет подготовка документации, консалтинг и испытания.

Все центры будут отличаться друг от друга. Будут малые и крупные. Тольяттинский центр будет относиться к крупным НПЦ".



