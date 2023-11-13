На ул. Осипенко в Самаре водитель сбил пешехода и скрылся

Самарские полицейские разыскивают водителя легковушки темного оттенка, который 8 ноября в 8:15, при съезде с ул. Осипенко во двор дома № 8 по той же улице, нарушил требования ПДД и сбил 59-летнего пешехода, после чего не останавливаясь, скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где после обследования медиками ему рекомендовано амбулаторное лечение.

Полицейские получили информацию о случившемся в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении мужчины с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии,

Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. (8469) 519-121, 102.