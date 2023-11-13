На ул. Осипенко в Самаре водитель сбил пешехода и скрылся

Самарские полицейские разыскивают водителя легковушки темного оттенка, который 8 ноября в 8:15, при съезде с ул. Осипенко во двор дома № 8 по той же улице, нарушил требования ПДД и сбил 59-летнего пешехода, после чего не останавливаясь, скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где после обследования медиками ему рекомендовано амбулаторное лечение.
Полицейские получили информацию о случившемся в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении мужчины с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии,
Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.
Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. (8469) 519-121, 102.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!