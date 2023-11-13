В Тольятти водитель легковушки сбил трех пешеходов, есть погибший

В воскресенье, 12 ноября, в Тольятти участником ДТП стал 23-летний водитель автомобиля Lada Granta, ехавший в 19:15 по улице Карла Маркса (со стороны ул. Горького в направлении ул. Шлютова). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, в районе дома № 16, в нарушение требований ПДД, он сбил трех пешеходов: 51-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 51 и 43 лет.

В результате ДТП 51-летняя женщина скончалась на месте. Полицейские уточняют, что пострадавший пешеход-мужчина был доставлен в лечебное учреждение. Ему назначено амбулаторное лечение.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.