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ДТП Происшествия

В Тольятти водитель легковушки сбил трех пешеходов, есть погибший

ТОЛЬЯТТИ. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 12 ноября, в Тольятти участником ДТП стал 23-летний водитель автомобиля Lada Granta, ехавший в 19:15 по улице Карла Маркса (со стороны ул. Горького в направлении ул. Шлютова). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути,  в районе дома № 16, в нарушение требований ПДД, он сбил трех пешеходов: 51-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 51 и 43 лет.

В результате ДТП 51-летняя женщина скончалась на месте. Полицейские уточняют, что пострадавший пешеход-мужчина был доставлен в лечебное учреждение. Ему назначено амбулаторное лечение. 

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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