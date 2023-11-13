В ДТП под Сызранью пострадал водитель иномарки

В воскресенье, 12 ноября, в 19:00 в Сызранском районе на 1 км трассы "М 5 "Урал" — Варламово Сызрань" 75-летний водитель автомобиля Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с полуприцепом HRD NTQ 2|S, тягача Renault Premium, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель легкового автомобиля бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в травматологическое отделение.

Сотрудники госавтоинспекции работали на месте ДТП. Обстоятельства ДТП устанавливаются.