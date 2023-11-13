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В Борском районе стартовал проект "Движение – путь к долголетию"

БОРСКОЕ. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В селе Петровка Борского района открылся спортивно-досуговый клуб для граждан пожилого возраста "Серебряная лига".

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

В Самарской области большое внимание уделяется созданию условий для сохранения активного долголетия у пожилых людей. Регион является одним из самых активных участников одноименной федеральной программы национального проекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что необходимо создавать условия, чтобы люди старшего возраста чувствовали свою востребованность, были окружены вниманием и душевным теплом.

Появление спортивно-досугового клуба — значимое событие для жителей Петровки и соседних сел. Это стало возможным благодаря проекту АНО "Центра социального обслуживания населения Южного округа" "Движение — путь к долголетию", который в 2023 году стал победителем конкурса социально-ориентированных некоммерческих организаций, проводимого министерством экономического развития Самарской области.

Проект направлен на сохранение и укрепление здоровья граждан пожилого возраста, создание благоприятных, комфортных условий для ведения активного образа жизни и улучшения качества жизни, вовлечение их в спортивные и оздоровительные мероприятия.

На средства гранта приобретены спортивный инвентарь и настольные игры. "Клуб "Серебряная лига" создан с целью предоставления людям пожилого возраста возможность активно и полезно проводить свое время в шаговой доступности от дома, — говорит Александр Бабнищев, директор АНО "Центр социального обслуживания населения Южного округа". — Здесь организованы секции по гимнастике с применением спортивного инвентаря, скандинавской ходьбе, настольным играм. Налажено взаимодействие с администрацией района, районным Домом культуры, местным образовательным центром и еще одним спортивно-досуговым центром "Виктория". Уверен, что это позволит нашим людям старшего возраста активно и интересно проводить свой досуг, общаться с молодежью и передавать им свой опыт, любовь к родине. А первые посетители нового клуба уже успели ознакомиться с его возможностями и продемонстрировали первые успехи".

Напомним, что в Самарской области для граждан старшего возраста организована работа групп активного долголетия по разным направлениям. Такие клубы и группы открыты на базе комплексных центров социального обслуживания населения, которые есть во всех городах и районах губернии. С начала 2023 года более 6700 серебряных жителей региона начали посещать такие объединения.
Опыт Самарской области по организации в том числе и групп активного долголетия будет представлен на международной выставке-форуме "Россия", которая, напомним, стартовала 4 ноября на ВДНХ в Москве. О достижениях и лучших практиках социальной политики самарского региона расскажут на экспозиции "Активное долголетие".

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