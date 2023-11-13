Развитие новой отрасли экономики на самарской земле: в регионе установлен экспериментальный режим по беспилотникам

Правительство РФ установило экспериментальный правовой режим (ЭПР) для эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Самарской области. Соответствующий проект постановления подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"В рамках ЭПР Самарской области впервые будут тестироваться как легкие, так и "тяжелые" беспилотники массой более 30 кг. Планируется порядка не менее 18 тысяч полетов. Их результаты будут использовать для подтверждения эффективности технологических решений и доработки дронов, которых производит самарский научно-производственный центр, созданный в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", — заявил директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Владимир Волошин.

Он добавил, что создание ЭПР подразумевает комплексное изучение, моделирование и тестирование цифровой среды для отработки типовых бизнес-миссий применения БАС и их встраивания в общее воздушное движение в интересах новых видов бизнеса, связанных с оказанием услуг с помощью беспилотных технологий.

Проект предусматривает применение беспилотников для воздушной перевозки грузов, выполнения авиационных работ, включая работы по обработке сельскохозяйственных угодий, МЧС, мониторингу протяженных объектов инфраструктуры и др.

"В Самарской области представлены компетенции по всем стадиям жизненного цикла отрасли развития БПЛА: от генерации идей, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, до производства беспилотников, комплектующих, использования конечного продукта. Мы поддерживаем, и будем поддерживать впредь проект, который станет передовой технологической площадкой, где будут тестироваться и внедряться инновационные решения в сфере беспилотной авиации по многим направлениям, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Благодарю президента Владимира Владимировича Путина, председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина, коллег из правительства за поддержку этого важнейшего проекта, который реализуется в нашем регионе".

Оператор проекта ООО "Транспорт будущего" занимается разработкой беспилотных авиасистем и создает кластер беспилотной авиации в Самарской области. До конца 2023 года будет обеспечен запуск серийного производства грузовых БПЛА с постепенным увеличением мощности в течение следующего 2024 года. Запуск такого производства предполагает комплексную подготовку кадров. В Самарской области планируется обеспечить беспилотниками школы, сузы и вузы, заинтересовав беспилотными технологиями максимальное количество молодежи.

"Рассчитываем, что заявленные сегодня в рамках ЭПР целевые показатели станут лишь малой частью того, что предстоит сделать для достижения итоговых результатов. Одна из ключевых задач — отработка механизмов безопасного и эффективного использования БАС в воздушном пространстве с ориентацией на реальную текущую обстановку в регионе", — отметил генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.

Для обеспечения эффективного и безопасного применения БАС в рамках ЭПР предусматривается введение в эксплуатацию системы управления опытным районом, которая включает применение цифровой платформы "Небосвод" и сервиса "Ранавиа" — они обеспечат организацию и безопасность полетов беспилотников.

"ЭПР даст региону возможность стать точкой роста развития отрасли БАС в России для скорейшего внедрения новых технологий в экономику страны. Применяя опытное беспилотие, проводя экспертизы и сертификацию новых образцов, мы ускорим это развитие. Для этого в Самарской области уже создан специальный Научно-производственный центр", — добавил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.