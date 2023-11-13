16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер открыл исторический и современный офисы на выставке "Россия" Уникальный павильон Сбера открылся на выставке "Россия" на ВДНХ В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков

Банки Финансы

НКР присвоило Сберу наивысший ESG-рейтинг на уровне ААА

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Оценка подтверждает соответствие самым высоким экологическим, социальным и управленческим стандартам.

Рейтинговое агентство НКР присвоило Сберу ESG-рейтинг ААА — наивысший уровень соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам. Сбербанк стал первой российской компанией, которой агентство присвоило максимальный из возможных рейтингов.

Высокая оценка экологической компоненты ESG-рейтинга Сбера основывается на высокой доле зеленых активов в портфеле банка, многоуровневой системе оценки и контроля ESG-рисков.

НКР высоко оценило реализацию Сбером мероприятий и программ, направленных на сокращение углеродного следа, а также на повышение эффективности использования ресурсов и ответственное обращение с отходами.

Банк поддерживает высокие стандарты социальной защиты сотрудников и обеспечивает значительные инвестиции в развитие человеческого капитала — этим обусловлена высокая оценка социальной компоненты рейтинга.

Агентство отметило последовательную и качественную реализацию Сбером проектов в области устойчивого развития: благотворительных, волонтерских, инклюзивных и социальных программ в сфере культуры, образования, здравоохранения и охраны окружающей среды.

Максимальная оценка управленческой компоненты рейтинга отражает зрелый уровень развития и организации корпоративного и риск-менеджмента Сбера, в том числе эффективность механизмов для обеспечения непрерывности деятельности и стратегического планирования.

Присвоение высшего уровня обусловлено внедрением и эффективным применением корпоративных ESG-документов, включая политику Сбербанка в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития, которая систематизирует подходы в данной деятельности.

"Сбер стал первой российской компанией, которой НКР присвоил наивысший ESG-рейтинг. Мы получили максимальные оценки по всем трем аспектам ― экологическому, социальному и управленческому. Высокая оценка банка основана в том числе на поддержке устойчивого развития российских регионов, выпуске собственных зеленых облигаций и высокой доле ESG-кредитов, зеленых и адаптационных займов, а также социальных кредитов. Отмечу, что портфель ответственного финансирования Сбера продолжает расти — по итогам третьего квартала 2023 года он достиг рекордного показателя в 2 трлн рублей, что подтверждает актуальность зеленой повестки и важность ESG-принципов для наших клиентов и партнеров", — отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

При присвоении ESG-рейтинга применялась следующая методология.

Рейтинговое агентство НКР ("Национальные Кредитные Рейтинги") включено в реестр аккредитованных рейтинговых агентств Банка России. Рейтинги НКР в регулировании используют Банк России, Московская Биржа, СПБ Биржа, НРД и другие ведомства. ВЭБ.РФ включил НКР в перечень верификаторов зеленых финансовых инструментов в 2022 году.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3