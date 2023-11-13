НКР присвоило Сберу наивысший ESG-рейтинг на уровне ААА

Оценка подтверждает соответствие самым высоким экологическим, социальным и управленческим стандартам.
Рейтинговое агентство НКР присвоило Сберу ESG-рейтинг ААА — наивысший уровень соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам. Сбербанк стал первой российской компанией, которой агентство присвоило максимальный из возможных рейтингов.
Высокая оценка экологической компоненты ESG-рейтинга Сбера основывается на высокой доле зеленых активов в портфеле банка, многоуровневой системе оценки и контроля ESG-рисков.
НКР высоко оценило реализацию Сбером мероприятий и программ, направленных на сокращение углеродного следа, а также на повышение эффективности использования ресурсов и ответственное обращение с отходами.
Банк поддерживает высокие стандарты социальной защиты сотрудников и обеспечивает значительные инвестиции в развитие человеческого капитала — этим обусловлена высокая оценка социальной компоненты рейтинга.
Агентство отметило последовательную и качественную реализацию Сбером проектов в области устойчивого развития: благотворительных, волонтерских, инклюзивных и социальных программ в сфере культуры, образования, здравоохранения и охраны окружающей среды.
Максимальная оценка управленческой компоненты рейтинга отражает зрелый уровень развития и организации корпоративного и риск-менеджмента Сбера, в том числе эффективность механизмов для обеспечения непрерывности деятельности и стратегического планирования.
Присвоение высшего уровня обусловлено внедрением и эффективным применением корпоративных ESG-документов, включая политику Сбербанка в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития, которая систематизирует подходы в данной деятельности.
"Сбер стал первой российской компанией, которой НКР присвоил наивысший ESG-рейтинг. Мы получили максимальные оценки по всем трем аспектам ― экологическому, социальному и управленческому. Высокая оценка банка основана в том числе на поддержке устойчивого развития российских регионов, выпуске собственных зеленых облигаций и высокой доле ESG-кредитов, зеленых и адаптационных займов, а также социальных кредитов. Отмечу, что портфель ответственного финансирования Сбера продолжает расти — по итогам третьего квартала 2023 года он достиг рекордного показателя в 2 трлн рублей, что подтверждает актуальность зеленой повестки и важность ESG-принципов для наших клиентов и партнеров", — отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.
При присвоении ESG-рейтинга применялась следующая методология.
Рейтинговое агентство НКР ("Национальные Кредитные Рейтинги") включено в реестр аккредитованных рейтинговых агентств Банка России. Рейтинги НКР в регулировании используют Банк России, Московская Биржа, СПБ Биржа, НРД и другие ведомства. ВЭБ.РФ включил НКР в перечень верификаторов зеленых финансовых инструментов в 2022 году.
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