В Кинеле разыскивают водителя, сбившего подростка и скрывшегося

В Самарской области правоохранители разыскивают водителя, устроившего ДТП и скрывшегося. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

12 ноября, в 16:30, неизвестный автомобилист напротив дома № 28 по ул. Партизанской в Кинеле сбил 15-летнюю девушку на перекрестке. После этого водитель уехал, не остановившись.

Девушка пострадала, но смогла сама обратиться в больницу.

Правоохранители просят очевидцев происшествия и всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля, сообщить информацию по телефону: 8(84663) 2-10-02 или 102 (с мобильного) или обратиться по адресу: Кинель, ул. Крымская, 20 или ул. Орджоникидзе, 123.