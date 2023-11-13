В Кинеле разыскивают водителя, сбившего подростка и скрывшегося

В Самарской области правоохранители разыскивают водителя, устроившего ДТП и скрывшегося. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
12 ноября, в 16:30, неизвестный автомобилист напротив дома № 28 по ул. Партизанской в Кинеле сбил 15-летнюю девушку на перекрестке. После этого водитель уехал, не остановившись.
Девушка пострадала, но смогла сама обратиться в больницу.
Правоохранители просят очевидцев происшествия и всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля, сообщить информацию по телефону: 8(84663) 2-10-02 или 102 (с мобильного) или обратиться по адресу: Кинель, ул. Крымская, 20 или ул. Орджоникидзе, 123.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!