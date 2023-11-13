Более 30 человек ликвидировали пожар в центре Самары

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В понедельник, 13 ноября, примерно в 14:04, начался пожар в доме № 28 на ул. Ульяновской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.