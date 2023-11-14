Самарцам расскажут, зачем платить взнос за вход в нацпарк "Самарская Лука"

Национальный парк "Самарская Лука" приглашает желающих на серию познавательных встреч "Путь реки" (12+). Первая пройдет в четверг, 16 ноября, в 18:30 в библиотеке № 8 (ул. Николая Панова, 30).

"Путь реки", завершив сезон полевых работ на одноименном маршруте, приглашает на серию познавательных встреч. Откроет череду познавательных встреч специалист отдела экологического просвещения нацпарка "Самарская Лука" Татьяна Барановская", - сообщают организаторы.

Специалист расскажет: о том, что такое нацпарк и чем отличается от других ООПТ; о зонировании нацпарков и карте зон на Самарской Луке. Также слушатели узнают об охраняемых видах на Самарской Луке и категориях редкостей, по каким направлениям работает самарский нацпарк, как взаимодействует с туристами и зачем нужно платить взнос.