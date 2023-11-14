Трое жителей Самарской области за сутки перевели мошенникам более 4 млн рублей

В Сызрани три человека за сутки перевели мошенникам 4,4 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Так, сызранцы 72 и 34 лет, чтобы сохранить свои деньги, перевели на "безопасный" счет около 4 млн рублей. Еще один обманутый — 30-летний монтер железнодорожных путей отправил 400 тыс. руб. "сотруднику службы безопасности банка" из мессенджера.
Во всех трех случаях возбуждены уголовные дела.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.