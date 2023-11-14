Минтранс требует 2,7 млрд руб. за срыв сдачи Фрунзенского моста

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области взыскивает через суд более 2,7 млрд руб. с ОАО "Стройтрансгаз".
Как пояснили в ведомстве, взыскание неустойки связано с несвоевременной сдачей работ по государственному контракту - строительство мостового перехода "Фрунзенский", I этап: от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки. Стоимость контракта, по данным ИАС Seldon.Basis, составляла свыше 12 млрд рублей. Срок исполнения назначался на 31 декабря 2022 г., но работы в полном объеме не выполнены до сих пор.
Напомним, строительство Фрунзенского моста началось в ноябре 2015 года. Его длина составляет 667 м, а вся протяженность строящегося участка (с учетом съездов и развязок) - 2,67 километра. Вторую очередь моста строило ООО "Самаратрансстрой". В декабре 2019 г. "Фрунзенский" частично открыли для движения.
Вместе с тем Средне-Поволжское управление Ростехнадзора потребовало приостановить движение по мосту. Причинами тому указывались незавершенность строительных работ и отсутствие документации о вводе объекта в эксплуатацию. Надзорный орган неоднократно выдавал минтрансу предписания и накладывал штрафы.
Информации об официальной сдаче Фрунзенского моста в эксплуатацию до сих пор нет. В министерстве транспорта не ответили на вопросы о перспективах завершения строительных работ и вводе сооружения.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?