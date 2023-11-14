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Дорожное строительство Транспорт и связь

Минтранс требует 2,7 млрд руб. за срыв сдачи Фрунзенского моста

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области взыскивает через суд более 2,7 млрд руб. с ОАО "Стройтрансгаз".

Фото: скриншот с видео

Как пояснили в ведомстве, взыскание неустойки связано с несвоевременной сдачей работ по государственному контракту - строительство мостового перехода "Фрунзенский", I этап: от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки. Стоимость контракта, по данным ИАС Seldon.Basis, составляла свыше 12 млрд рублей. Срок исполнения назначался на 31 декабря 2022 г., но работы в полном объеме не выполнены до сих пор.

Напомним, строительство Фрунзенского моста началось в ноябре 2015 года. Его длина составляет 667 м, а вся протяженность строящегося участка (с учетом съездов и развязок) - 2,67 километра. Вторую очередь моста строило ООО "Самаратрансстрой". В декабре 2019 г. "Фрунзенский" частично открыли для движения.

Вместе с тем Средне-Поволжское управление Ростехнадзора потребовало приостановить движение по мосту. Причинами тому указывались незавершенность строительных работ и отсутствие документации о вводе объекта в эксплуатацию. Надзорный орган неоднократно выдавал минтрансу предписания и накладывал штрафы.

Информации об официальной сдаче Фрунзенского моста в эксплуатацию до сих пор нет. В министерстве транспорта не ответили на вопросы о перспективах завершения строительных работ и вводе сооружения.

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