Водитель Mercedes нарвал коноплю на обочине и попал под суд

В Самарской области суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, которого признали виновным в приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Утром 12 августа 2023 г. водитель Mercedes-Benz, ехавший из Оренбургской области, нарвал около трассы коноплю. На посту ДПС "Зеленовка" в Ставропольском районе Самарской области его остановили для проверки и нашли в багажнике рюкзак с 19,6 наркотика.
Суд назначил мужчине 20 тыс. рублей.
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В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...