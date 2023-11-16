Госпитализирован мужчина, попавший в ДТП с грузовиком под Сызранью

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В четверг, 16 ноября, примерно в 7:10 в Сызранском районе 40-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo на трассе М-5 "Урал" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС