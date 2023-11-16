Самарских предпринимателей приглашают принять участие в торговом форуме в Архангельске

С 23 по 24 ноября 2023 года в Архангельске состоится XVII региональный торговый Форум по теме: "Торговые горизонты: форум партнерства и инноваций в Архангельской области", организованный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и правительством Архангельской области.
Традиционно с 2006 года форум является одним из ключевых событий для бизнес-сообщества, участников потребительского рынка, представителей органов государственной власти Архангельской области.
В 2023 году Форум посвящен обобщению опыта работы предприятий потребительского рынка в сфере торговли и общественного питания, определения стратегии их развития.
В деловой программе запланировано 16 мероприятий, в ходе которых будут рассматриваться вопросы в области поддержки в сферах потребительского рынка, расширения малых форматов торговли, влияния региональных и федеральных торговых сетей на экономическую деятельность региона, управления персоналом, внедрения системы цифровой маркировки товаров, развития предприятий общественного питания и туристической индустрии, взаимодействия сельхозтоваропроизводителей с представителями оптовой и розничной торговли.
Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
Организаторы приглашают к участию представителей местного самоуправления, отраслевых объединений, торговые организации.
Для получения более подробной информации просьба обращаться по тел.: +7 (8182) 28-63-40 (доб. 2361), +7 (8182) 28-63-93 или по электронной почте: balandina.un@dvinaland.ru.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей