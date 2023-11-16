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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарских предпринимателей приглашают принять участие в торговом форуме в Архангельске

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 23 по 24 ноября 2023 года в Архангельске состоится XVII региональный торговый Форум по теме: "Торговые горизонты: форум партнерства и инноваций в Архангельской области", организованный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и правительством Архангельской области.

Традиционно с 2006 года форум является одним из ключевых событий для бизнес-сообщества, участников потребительского рынка, представителей органов государственной власти Архангельской области.

В 2023 году Форум посвящен обобщению опыта работы предприятий потребительского рынка в сфере торговли и общественного питания, определения стратегии их развития.

В деловой программе запланировано 16 мероприятий, в ходе которых будут рассматриваться вопросы в области поддержки в сферах потребительского рынка, расширения малых форматов торговли, влияния региональных и федеральных торговых сетей на экономическую деятельность региона, управления персоналом, внедрения системы цифровой маркировки товаров, развития предприятий общественного питания и туристической индустрии, взаимодействия сельхозтоваропроизводителей с представителями оптовой и розничной торговли.

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Организаторы приглашают к участию представителей местного самоуправления, отраслевых объединений, торговые организации.

Для получения более подробной информации просьба обращаться по тел.: +7 (8182) 28-63-40 (доб. 2361), +7 (8182) 28-63-93 или по электронной почте: balandina.un@dvinaland.ru.

Гид потребителя

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