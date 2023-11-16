В Самаре спасатели эвакуировали мужчину с инсультом с правого берега

В среду, 14 ноября, сотрудники Центральной спасательной станции переправили с правого берега Волги мужчину, которому требовалась помощь медиков. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

В 10:15 спасатели выехали в с. Рождествено, где у 72-летнего мужчины случился инсульт. Пострадавший был в тяжелом состоянии и самостоятельно передвигаться, ему требовалась экстренная госпитализация.

В 10:50 мужчину передали врачам "скорой" на Центральной спасательной станции.