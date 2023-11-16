"Открытие Авто": по итогам года рынок легковых авто с пробегом может превысить 6,8-6,9 млн штук

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие", входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж октября и 10 месяцев 2023 года на рынке легковых автомобилей с пробегом. Второй месяц подряд количество сделок продолжало падать: было зафиксировано 579,2 тысячи перерегистраций. Это на 3% меньше, чем в сентябре и на 11% — по сравнению с рекордным августом. В топ-20 популярных брендов не нашлось ни одного, который бы так или иначе не сократил продажи. Суммарно общий объем продаж подержанных легковых автомобилей в текущем году составил 5,58 миллионов "штук" (+26%), а по итогам года может составить порядка 6,8-6,9 миллиона авто.

Начиная с марта и вплоть до конца июля текущего года в сегменте подержанных автомобилей продолжался ожидаемый "высокий сезон". Ежемесячно через классифайды проходило в среднем 580-600 тысяч сделок. Здесь продолжали активнее оборачиваться деньги тех клиентов, которые раньше покупали новые машины в автосалонах. В августе, несмотря на сезон отпусков, на фоне новостей о предстоящем повышении утилизационного сбора и о новых таможенных препонах со стороны Японии рынок и вовсе взлетал до 650 тысяч сделок. После этого рекорда мы продолжаем наблюдать падение рынка. Общий объем вторичного авторитейла в октябре составил 579,2 тысячи машин. Это на 3% меньше, чем в сентябре, и на 11% — по сравнению с рекордным августом.

Неохотнее всего клиенты расставались в октябре с автомобилями марок Lexus и BMW, по которым количество сделок сократилось на 9-10%. В то же время дешевые автомобили Chevrolet и Lada продолжали перепродаваться почти в том же высоком летнем темпе.

Так или иначе, лидеры рынка автомобилей с пробегом остались прежними. Более чем с двукратным отрывом от ближайшего преследователя первое место в октябре сохранила Lada (143,3 тысячи сделок). Но в модельном разрезе этого бренда произошли изменения. Продавцы Lada Granta стали поднимать на свой товар цены агрессивнее, чем владельцы более возрастных "семерок" и ВАЗ-2114. Кроме того, рынок оказался щедро наполнен "Грантами", недавно вышедшими с завода. Это привело к тому, что в модельном зачете во вторичном сегменте этот автомобиль опустился на третью строчку. Лидером же нашего авторитейла в октябре остается ВАЗ-2107 (13 062 сделки). Это на +3% или на 364 перерегистрации больше, чем в сентябре.

На второй и третьей ступеньках пьедестала популярности среди марок остались Toyota (60 055 сделок, — 4,2%) и Kia (32 625 сделок, — 4,8%). Японских и корейских автомобилей этих брендов по-прежнему очень много на рынке. Именно они, несмотря на прекращение официальных поставок, продолжают входить в топ-10 популярных и среди новых машин. Поэтому Toyota и Kia наверняка сохранят свои места в рейтинге вторичного рынка не только в текущем, но и в 2024 году. В целом незыблемом топ-20 марок в октябре наибольшую отрицательную динамику продемонстрировали подержанные Lexus и BMW — на 9-10% относительно сентября. В свою очередь объемы продаж иномарок, которые играют в наиболее бюджетных сегментах (Chevrolet и Daewoo), практически не меняются.

Можно добавить, что в отличие от рынка новых автомобилей, где бал давно правят кроссоверы, во вторичном сегменте наиболее востребованы седаны. Просто потому, что затраты на их приобретение и содержание остаются заметно меньше. Среди иномарок здесь лидерство сохраняет Kia Rio (11 597 а/м, — 2,6%). Эта модель остается высоколиквидной, сроки ее продажи в большинстве регионов не превышают 8-10 дней. Почти то же самое можно сказать о двух других моделях этого же сегмента: Ford Focus (11 388 a/м, -3,5%) и Hyundai Solaris (10 986 а/м, -4,7%). В пятерку лучших по популярности седанов традиционно входят также Toyota Corolla (10 035 a/м, -1%) и Volkswagen Polo (8 995 а/м, +3,2%). А в десятке седанов в октябре можно обнаружить Toyota Camry (8 089 а/м), Renault Logan (7 332), Volkswagen Passat (4 694), Mitsubishi Lancer (4 611) и Daewoo Nexia (4 268).

В целом по рынку весь текущий год первая двадцатка популярных марок остается неизменной по составу. Ближайший к "верхушке" китайский бренд — это Chery. Он лишь на 27-м месте в общем рейтинге и в октябре (3 775 машин) и за 10 месяцев 2023 года (34722), то есть пока его позиция практически не меняется. Больше всего сделок среди "китайцев" происходило в октябре с моделью Chery Tiggo T11 (819 машин), которая выпускалась с 2005 по 2016 год. Купить их можно в среднем за 600-700 тысяч рублей. Стать клиентом любой новой китайской модели продавцам T11 довольно затруднительно, так как сейчас их ждет трех-четырехкратная доплата. Невелика и относительно стабильна пока и общая доля "китайцев" на рынке с пробегом — всего 2,36% по итогам второго месяца осени. За российскими и японскими марками по-прежнему сохраняется больше половины рынка — 28% и 26% соответственно. Далее следуют немецкие, корейские и американские марки (14%, 13% и 7% соответственно). Итоги 10 месяцев 2023 года отличаются лишь тем, что российские и японские бренды поменялись долями рынка: накопительным итогом с начала года чаще всего в пробежном авторитейле продавались японские машины.

За 10 месяцев текущего года чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого чаще всего перепродавали машины марок Honda, BMW и Subaru (прирост продаж на 41-42%). Продажи лидера вторичного рынка, LADA, выросли за это время всего на 16%.

Марина Дембицкая, руководитель "Открытие Авто (блок автобизнеса банка "Открытие"):

"Общий объем продаж во вторичном сегменте за 10 месяцев составил 5,6 миллиона машин. Это на 26% больше к аналогичному периоду 2022 года, когда годовой объем рынка проваливался ниже шести миллионов "штук". В текущем году авторитейлы ожидают повышение продаж подержанных машин в пределах 15-20%. Нынешнее падение рынка при благоприятных обстоятельствах в экономике может прекратиться уже в ноябре. В свою очередь рост продаж автомобилей с пробегом через официальные салоны будет заметно более весомым. По данным "АвтоБизнесРевю" по итогам I полугодия он уже составлял 42%. В целом за год, несмотря на наметившееся осенью снижение, в сегменте легковых подержанных автомобилей может состояться, по нашим оценкам, порядка 6,8-6,9 миллиона сделок".

Антон Ганжа, руководитель бренда Pango Cars:

"Основными трендами первых 10 месяцев стали рост спроса на качественные автомобили с пробегом с продленной гарантией и возможность покупки в кредит. С рынка ушел большой сегмент зарубежных брендов, и не все их клиенты пересаживаются на китайские автомобили, но по-прежнему хотят покупать привычные им машины с гарантией и качественным обслуживанием. На нашем классифайде мы фиксируем повышенный интерес к проверенным автомобилям Toyota, KIA, Skoda, Hyundai и Renault. Поисковые запросы этих марок составляют порядка 50% от общего объема запросов".