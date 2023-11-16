Новикомбанк поддержит социально-экономические проекты Бурятии

Новикомбанк будет оказывать поддержку приоритетным проектам по социально-экономическому развитию Республики Бурятия. Соответствующее соглашение о сотрудничестве опорный банк Госкорпорации Ростех и правительство региона подписали в День Бурятии в ходе деловой программы Международной выставки-форума "Россия".

Подписи под документом поставили Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева и Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. По условиям соглашения Новикомбанк обеспечит финансовой поддержкой важные региональные проекты в сфере социально-экономического развития. Кроме того, представители кредитной организации будут участвовать в совместных мероприятиях и консультациях по актуальным для региона темам.

"Соглашение призвано способствовать решению приоритетных задач социально-экономического развития Республики Бурятия, укреплению её экономического и промышленного потенциала, реализации инвестиционных программ и проектов, обеспечению населения и субъектов предпринимательства широким спектром высококачественных банковских услуг", — подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Новикомбанк давно и успешно сотрудничает с регионом по ряду направлений. В частности, он предоставляет финансирование на оптимальных условиях ключевым предприятиям Республики. Общая сумма утвержденных на эти цели лимитов составила почти 8 млрд руб.

"Новикомбанк обслуживает предприятия, занимающиеся госзаказом, а такие предприятия у нас в Бурятии есть. В частности, среди клиентов опорного банка Госкорпорации Ростех в Бурятии — Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" — флагман высокотехнологичной промышленности Республики", — рассказал Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Продукция завода поставляется заказчикам в России и других государствах, винтокрылые машины из Бурятии успешно эксплуатируются более чем в 40 странах мира. За 84 года У-УАЗ выпустил более 9 тысяч летательных аппаратов.

Для удобства обслуживания розничных клиентов-сотрудников предприятий в 2021 году Новикомбанк открыл офис обслуживания в Улан-Удэ и разрабатывает специальные продукты для работников промышленности республики. В том числе — социально-платежную карту работника Госкорпорации Ростех, которая не имеет аналогов на рынке по объему льгот и привилегий.