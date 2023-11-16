Самарские предприятия "Роснефти" помогают орнитологам изучать орлана-белохвоста

Самарские предприятия "Роснефти" провели первый конкурс научно-исследовательских проектов изучения краснокнижного орлана-белохвоста, победителем которого стал Национальный парк "Самарская Лука".

Самарская группа предприятий "Роснефти": "Самаранефтегаз", Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Новокуйбышевский завод масел и присадок, Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ и Сызранский НПЗ провели первый конкурс научно-исследовательских проектов изучения самой крупной и одной из наиболее редких птиц Самаркой области — орлана-белохвоста, внесенного в Красную книгу. Завершающий этап конкурса прошел 10 ноября на территории победителя — Национального парка "Самарская Лука", где орнитологи занимаются сохранением популяции редких птиц.

При поддержке "Роснефти" регулярно проводятся масштабные научные исследования, дочерние предприятия компании реализуют различные акции и грантовые программы. В Самарской области средства гранта, предоставленного компанией, будут направлены на изучения мест гнездования и увеличения популяции орланов. Суть программы: исследовать места гнездования птиц, чтобы минимизировать поток людей в те места, где они обосновались, чтобы орланы не улетали и размножались на территории нацпарка.

По словам Евгения Быкова, стат-секретаря Института Волжского бассейна, реализация проекта будет проходить в два этапа. Первый этап — ежегодный мониторинг состояния популяции орлана-белохвоста на Самарской Луке. Питаются они рыбой, водоплавающими птицами и водными млекопитающими, поэтому ее можно встретить возле плотины Жигулевской ГЭС, где поверхность Волги не замерзает даже в сильные морозы.

Сначала волонтеры и сотрудники парка будут определять гнездовые участки орланов, без строгой фиксации их гнезд, а потом специалисты и сотрудники научного отдела Национального парка при помощи приборов дистанционного наблюдения будут фиксировать места нахождения гнезд и определять основные демографические показатели: количество яиц в кладке, количество вылупившихся и количество покинувших гнездо птенцов.

На основании полученных данных будут осуществляться организационные решения по проведению охранных мероприятий, проводиться оптимизация потоков людей на территории парка. Эти меры сделают Национальный парк территорией, благоприятной для гнездования орлана-белохвоста, и будут способствовать сохранению популяции в масштабах всего Среднего Поволжья.

Дочерние общества компании сотрудничают с нацпарком не первый год. "Самарская Лука" является достоянием не только Самарского региона, но и объектом федерального значения. "Это уникальная природная территория в европейской части РФ, аналогов которой не существует. Территория ценна сохранением реликтовых растений и насекомых, краснокнижных животных и эндемиков" — рассказал Евгений Березкин, директор нацпарка.

Результатом этого сотрудничества стали большой вольер для крупных хищных птиц, в нем сейчас содержатся орланы-белохвосты и орлы-могильники, и смотровой объект в вольере, где проживает семейство диких кабанов, открыты эколого-просветительский комплекс "ЛукАморье" в городе Жигулевске и визит-центр в селе Сосновый Солонец. А в рамках проекта "Экотропа 63" разработано и запущено мобильное приложение для виртуальных путешествий по Национальному парку "Самарская Лука".

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК "Роснефть". В компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. "Роснефть" организует исследования и опекает многие виды редких птиц и животных в России. В их числе — белый медведь, атлантический морж, белая чайка, гуси и маралы Эвенкии, дикий северный олень. В Самарской области в перечень опекаемых видов вошел орлан-белохвост — самая крупная из хищных птиц региона, включенная в Красные книги региона, России, а также Международную Красную книгу.