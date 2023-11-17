Бывший заместитель начальника самарского УФСИН возглавил ведомство в Кабардино-Балкарии

Бывший заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Демидов возглавил ведомство в Кабардино-Балкарии, сообщает ФСИН РФ.
"Новому руководителю предстоит изучить реальное положение дел во вверенных подразделениях и организовать коллектив Управления на качественное выполнение поставленных задач", — подчеркнул директор ФСИН России Аркадий Гостев, представляя коллегам Александра Демидова.
Напомним, именно Демидов стал исполнять обязанности начальника самарского Управления после выхода на пенсию Рамиза Алмазова.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...