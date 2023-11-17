Бывший заместитель начальника самарского УФСИН возглавил ведомство в Кабардино-Балкарии

Бывший заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Демидов возглавил ведомство в Кабардино-Балкарии, сообщает ФСИН РФ.

"Новому руководителю предстоит изучить реальное положение дел во вверенных подразделениях и организовать коллектив Управления на качественное выполнение поставленных задач", — подчеркнул директор ФСИН России Аркадий Гостев, представляя коллегам Александра Демидова.

Напомним, именно Демидов стал исполнять обязанности начальника самарского Управления после выхода на пенсию Рамиза Алмазова.