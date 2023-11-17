АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей Niva c ABS в 2023 году

АвтоВАЗ планирует в декабре возобновить производство автомобилей семейства Vesta и Niva, соответствующих экологическому стандарту "Евро-5", кроме того, на обе Niva вернутся антиблокировочные тормозные системы (ABS), сообщает ria.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

Также Соколов рассказал, что автозавод планирует продать в ноябре в РФ 37,5 тыс. автомобилей Lada.

В октябре АвтоВАЗ продал рекордное количество автомобилей за последние 10 лет: 40,9 тыс., отчитывались в компании. Относительно этих высоких показателей в ноябре ожидается сокращение продаж на 8,3%, а по сравнению с ноябрем прошлого года - рост на 72,8%.