Суровый труженик: седельный тягач из Китая готовится к русскому экстриму

Китайские магистральные тягачи FAW J6P еще на этапе создания проходят испытания в самых экстремальных условиях. Таким образом производитель сразу адаптирует машины к особенностям климатических и дорожных условий в России.
У себя на родине FAW J6P является абсолютным лидером на рынке грузовой техники — он обладает малым весом, долгим сроком службы и высокой экономией топлива. Благодаря своим характеристикам, транспортное средство можно использовать практически под любые логистические задачи.
Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE, которая совместно с эксклюзивным поставщиком FAW J6P (4×2) на территории России — РУСБИЗНЕСАВТО, объявляют о запуске специальной программы финансирования, действующей до конца 2023 года.
В рамках программы клиенты CARCADE могут приобрести седельные тягачи FAW модели J6P (CA4180P66K25E5) с использованием корпоративной скидки-субсидии на аванс в рамках лизингового договора, оплачивая первый платёж по сделке уже за минусом суммы субсидии. Размер скидки составляет 300 000 рублей. Предложение распространяется только на новую технику в наличии либо в поставке через организатора специальной программы.
РУСБИЗНЕСАВТО — один из ведущих операторов на рынке продаж грузовой автотехники, автобусов и спецтехники, обладатель сети современных станций технического обслуживания и ремонта грузовой автотехники, а также один из лидеров по организации снабжения предприятий запасными частями к грузовым автомобилям.
Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.
Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, рефинансирование, регистрация ТС в ГИБДД и ГосТехНадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.
Последние комментарии
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