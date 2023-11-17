Жительница Самарской области в последний момент передумала отдавать деньги мошенникам

В Челно-Вершинском районе Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
49-летней работнице фермерского хозяйства позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что мошенники пытаются оформить кредит на женщину.
Для отмены операции якобы необходимо взять "встречный" кредит и временно перевести деньги на "безопасный счет". Женщина не раздумывая пошла в ближайший банк и взяла в кредит более 900 тыс. рублей. Однако на выходе из банка она заметила памятки, предупреждающие о злоумышленниках, и вспомнила профилактические беседы с участковым. В итоге местная жительница поняла, что ее хотят обмануть, и обратилась в полицию.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.