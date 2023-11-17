В парке "Дружба" в Самаре начали монтировать каток

В Самаре в парке "Дружба" приступили к монтажу катка.
По информации департамента городского хозяйства Самары, традиционно городские ледяные катки будут расположены на площади Куйбышева, на набережной, в парке Юрия Гагарина, в парке Победы, в парке Металлургов (50 лет Октября) и в сквере Фадеева.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻