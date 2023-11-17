В парке "Дружба" в Самаре начали монтировать каток

В Самаре в парке "Дружба" приступили к монтажу катка.

По информации департамента городского хозяйства Самары, традиционно городские ледяные катки будут расположены на площади Куйбышева, на набережной, в парке Юрия Гагарина, в парке Победы, в парке Металлургов (50 лет Октября) и в сквере Фадеева.