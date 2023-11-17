Новикомбанк представил региональным производителям меры господдержки промышленных проектов

Эксперты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, рассказали представителям промышленных предприятий Рязанской области о программах льготного финансирования приоритетных проектов. Обсуждение прошло в рамках круглого стола Новикомбанка "Новации в системе мер господдержки: возможности и перспективы применения в сделках по финансированию проектов развития промышленности".

Отделение Новикомбанка в Рязани было открыто в 2022 году, за это время Новикомбанк зарекомендовал себя в регионе как надежный и стабильный финансовый институт, чья деятельность направлена на поддержку промышленности. По итогам 2023 года Новикомбанк в Рязани значительно увеличил объемы розничного бизнеса, а также нарастил кредитование малого и среднего предпринимательства. Круглый стол приурочен к первой годовщине с начала работы офиса банка.

Участниками круглого стола стали представители Государственного Фонда развития промышленности (ГФРП), Агентства развития бизнеса региона, Министерства экономического развития Рязанской области, представители промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса (МСБ).

Первый заместитель министра экономического развития Рязанской области Нина Соломонова отметила, что на сегодняшний день промышленный комплекс Рязанской области является одним из основных составляющих экономического потенциала региона.

Представители регионального Государственного Фонда развития промышленности (ФРП) сообщили о возможностях финансирования проектов промышленных предприятий с использованием мер поддержки ФРП, мерах поддержки индустриальных парков и технопарков, функционале Государственной информационной системы промышленности. Также затронули вопросы федеральных и региональных мер поддержки участников промышленных кластеров. Директор Агентства развития бизнеса рассказал о мерах стимулирования бизнеса через федеральную инфраструктуру поддержки.

Эксперты Новикомбанка представили инструменты, которые банк использует для организации эффективной работы промышленных предприятий и МСБ. Новикомбанк обеспечивает финансовой поддержкой важные проекты области по социально–экономическому развитию. При поддержке Рязанского офиса Новикомбанка реализуются проекты в приоритетных для государства отраслях.

Банк предоставляет предприятиям кредиты по льготной ставке в соответствии с несколькими программами государственной поддержки: диверсификации оборонно-промышленного комплекса (Постановление Правительства РФ № 26); цифровой трансформации (Постановление Правительства РФ № 1598); создания производства приоритетной продукции (Постановление Правительства РФ № 295); "Промышленная ипотека" (Постановление Правительства РФ № 1570). Также в банке действуют собственные льготные программы, разработанные специально для предприятий.

Кроме того, банк является участником ключевых программ господдержки МСП. Для клиентов банка доступны "Зонтичный" механизм поручительств Корпорации МСП и механизм поручительства образованных субъектами РФ фондов поддержки предпринимательства и фондов содействия кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса.

В завершение круглого стола эксперты поделились правилами эффективного управления личным бюджетом и выбора банковских продуктов, дали рекомендации по структурированию доходов, способах сохранения и преумножения сбережений.

Прошедшее мероприятие, по оценкам его участников, отличалось прикладным характером и нацеленностью на решение актуальных практических задач.

"Надеюсь, что для многих клиентов полученная в ходе сессии информация станет импульсом для принятия новых инвестиционных решений, базирующихся на возможностях финансирования с использованием мер господдержки. Учитывая большой интерес участников мероприятия к его тематике, мы планируем проводить подобные встречи на регулярной основе", — отметила управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Рязани Татьяна Харлина.

Среди ключевых партнеров Новикомбанка в Рязани — предприятия холдингов ОАК, КРЭТ, Росэлектроника и Нацимбио, а также других значимых компаний региона. Обладая глубокой экспертизой, банк помогает им реализовать проекты по модернизации и расширению производства, а также обеспечивает сотрудников этих предприятий современными конкурентными продуктами. Для этого был разработан целый пакет выгодных розничных продуктов, и постоянно продолжается работа над улучшением клиентского сервиса.