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ДТП Происшествия

В Самаре иномарка врезалась в автобус и загорелась

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 18 ноября, на Волжском шоссе в районе дома №5 автомобиль Opel Astra столкнулся с автобусом МАЗ, об этом с места происшествия сообщил начальник отделения дорожной инспекции ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара Александр Чугунов.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным, ДТП произошло в 04:50 в районе перекрестка с ул. С. Лазо. Иномарка врезалась в ехавший впереди в попутном направлении автобус и загорелась.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, автобус рейсовый, но в его салоне в момент аварии находился только водитель.

После ДТП в легковой машине сотрудниками эк­стренных служб обнар­ужено тело погибшего водителя.

На месте происшествия работают полицейские, в том числе следст­венно-оперативная гр­уппа, руководство УГ­ИБДД и территориальн­ого отдела полиции.

Полицейские устанавливают личность погибшего и все об­стоятельств произоше­дшего.

Гид потребителя

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