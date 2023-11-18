В Самаре иномарка врезалась в автобус и загорелась

В субботу, 18 ноября, на Волжском шоссе в районе дома №5 автомобиль Opel Astra столкнулся с автобусом МАЗ, об этом с места происшествия сообщил начальник отделения дорожной инспекции ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара Александр Чугунов.
По предварительным данным, ДТП произошло в 04:50 в районе перекрестка с ул. С. Лазо. Иномарка врезалась в ехавший впереди в попутном направлении автобус и загорелась.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, автобус рейсовый, но в его салоне в момент аварии находился только водитель.
После ДТП в легковой машине сотрудниками экстренных служб обнаружено тело погибшего водителя.
На месте происшествия работают полицейские, в том числе следственно-оперативная группа, руководство УГИБДД и территориального отдела полиции.
Полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!