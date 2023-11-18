В Самаре разыскивают водителя, сбившего школьницу

Сотрудники полиции Самары ведут розыск водителя легкового автомобиля, допустившего наезд на 15-летнюю школьницу и скрывшегося с места ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 16 ноября в 08:25 предположительно автомобиль Renault двигался по внутридворовому проезду со стороны ул. Солнечной. При совершении поворота на ул. Ново-Садовую возле дома № 232 водитель сбил несовершеннолетнюю девочку, после чего, не оказав помощь раненному подростку, скрылся с места происшествия.

Школьница смогла дойти до образовательного учреждения, где ее самочувствие ухудшилось, и ей вызвали скорую медицинскую помощь. После обследования специалистами девушке рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, призывают не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре: 8(846) 951 91 21 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Самара ул. Александра Матросова, 153А, кабинет 7.