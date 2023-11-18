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Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске мошенница ограбила пенсионерку, представившись ее дочерью

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске 84-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке утром позвонила женщина, которая ввела ее в заблуждение, представившись дочерью. Собеседница убедила старушку, что попала в ДТП и попросила дать ей денег для оплаты дорогостоящей операции потерпевшему. Взволнованная пенсионерка выполнила все указания "дочери": в подъезде своего дома передала неизвестному мужчине 133 тыс. рублей. Вечером, когда настоящая дочь вернулась с работы, узнала, что мать стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

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