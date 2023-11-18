В Новокуйбышевске мошенница ограбила пенсионерку, представившись ее дочерью

В Новокуйбышевске 84-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке утром позвонила женщина, которая ввела ее в заблуждение, представившись дочерью. Собеседница убедила старушку, что попала в ДТП и попросила дать ей денег для оплаты дорогостоящей операции потерпевшему. Взволнованная пенсионерка выполнила все указания "дочери": в подъезде своего дома передала неизвестному мужчине 133 тыс. рублей. Вечером, когда настоящая дочь вернулась с работы, узнала, что мать стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.