ДТП с тремя фурами произошло на трассе М-5 под Сызранью

В субботу, 18 ноября, на 889-м км трассы М-5 в Сызранском районе произошло ДТП с участием трех фур, сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
По данным Центра, на месте происшествия работали их сотрудники из ПСО-47.
Проводилось отключение аккумуляторных батарей автомобилей во избежании возгорания. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!