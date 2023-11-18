ДТП с тремя фурами произошло на трассе М-5 под Сызранью

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 18 ноября, на 889-м км трассы М-5 в Сызранском районе произошло ДТП с участием трех фур, сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС