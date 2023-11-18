На трассе М-5 под Сызранью погиб водитель столкнувшейся с грузовиком легковушки

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В субботу, 18 ноября, в Сызранском районе на трассе М-5 Lada Kalina столкнулась с грузовиком Scania, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.